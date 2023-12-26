Курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 41,15 грн/євро.

Національний банк України на середу, 27 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,37 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,15 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 21 копійку порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,49/37,51 грн/дол., євро - 41,31/41,32 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 26 грудня, подешевшав на 4 копійки – до 38,16 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 42,00 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 10 копійок – до 38,10 грн/дол. (продати долар можна за 37,97 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав на 2 копійки, до 41,97 грн/євро (курс продажу - 41,75 грн/євро).

Вас також можуть зацікавити новини: