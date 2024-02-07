Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,02 грн, євро – 40,98 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 7 лютого, залишився без змін – 38,05 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні зменшився на 10 копійок і становить 41,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,45 грн, євро - за курсом 40,35 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також без змін – 40,98 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 7 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,63 грн/дол. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 40,39 грн/євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 7 лютого, збільшився на 2 копійки – 38,07 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні зменшився на 10 копійок і складає 41,30 грн за євро.

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