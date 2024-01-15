Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,46 грн, євро - 42,19 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" в понеділок, 15 січня, подешевшав на 10 копійок – до 38,70 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 42,75 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,10 грн, євро - за курсом 41,75 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 38,46 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 18 копійок і становить 42,19 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 15 січня, подешевшав на 10 копійок – до 38,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,20 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 42,75 грн за євро.

Середній курс долара у столичних валютних обмінниках сьогодні подешевшав на 3 копійки – до 38,87 грн/дол. (продати долар можна за 38,80 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 4 копійки, до 42,70 грн/євро (курс продажу – 42,55 грн/євро).

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