Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,74 грн, євро – 41,84 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 27 грудня, залишився на попередньому рівні – 37,90 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінювався і становить 41,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,40 грн, євро – за курсом 40,95 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний – 37,74 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 17 копійок і складає 41,84 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 27 грудня, подешевшав на 5 копійок – до 38,11 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 42,00 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні незначно подешевшав на 2 копійки – до 38,08 грн/дол. (продати долар можна за 38,00 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 2 копійки, до 41,95 грн/євро (курс продажу – 41,75 грн/євро).

Національний банк України на середу, 27 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,37 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок порівняно з сьогоднішнім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,15 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 21 копійку порівняно з учорашнім курсом.

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