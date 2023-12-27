Продати долар можна в середньому за курсом 37,55 грн, євро – 41,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 27 грудня, подешевшав на 5 копійок – до 38,11 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,55 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 42,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,30 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні незначно подешевшав на 2 копійки – до 38,08 грн/дол. (продати долар можна за 38,00 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 2 копійки, до 41,95 грн/євро (курс продажу – 41,75 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на середу, 27 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,37 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,15 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 21 копійку порівняно з учорашнім курсом.

Як йдеться у матеріалі УНІАН, в інвестиційній компанії Dragon Capital прогнозують, що НБУ планує з часом збільшувати діапазон коливань курсу гривні та забезпечувати відповідність загальної динаміки курсу макроекономічним умовам. Аналітики очікують, що курс гривні до долара США у 2024 році буде на рівні 37,3 грн/дол. в середньому за рік та 39 грн/дол. на кінець року.

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