Продати долар можна в середньому за курсом 37,90 грн, євро – 41,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 18 січня, подешевшав на 18 копійок – до 38,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,90 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 28 копійок і складає 42,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,50 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 13 копійок – до 38,44 грн/дол. (продати долар можна за 38,29 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 20 копійок, до 42,00 грн/євро (курс продажу – 41,73 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на четвер, 18 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,90 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 41,21 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок порівняно з учорашнім курсом.

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