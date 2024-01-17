Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,21 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 18 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,90 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 41,21 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,87/37,91 грн/дол., євро – 41,12/41,16 грн/євро.

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Курс валют – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 17 січня, подешевшав на 12 копійок – до 38,68 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 22 копійки і складає 42,43 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,63 грн за євро.

У "ПриватБанку" курс долара до гривні сьогодні, 17 січня, подешевшав на 10 копійок – до 38,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 25 копійок і становить 42,40 грн за євро.

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