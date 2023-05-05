Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,02 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 13 копійок - до 37,52 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подорожчав на 10 копійок - до 41,60 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,02 грн/дол., євро – 40,60 грн/євро.

Що відбувається з курсом

Курс долара в Україні найближчим часом навряд чи зросте більш, ніж на 10%, й навряд чи доросте до позначок 46 або 50 гривень за долар. Такий прогноз зробив експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ.

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Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозує, що до кінця поточного тижня, 7 травня, курс долара в Україні коливатиметься у межах коридору 37,4 - 38,1 гривні за долар.

Банкір прогнозує, що схожі тенденції будуть спостерігатися і на цьому тижні, посилення конкуренції між банками і небанківськими установами збереже загальний тренд по зміцненню готівкового курсу.

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