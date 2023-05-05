Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,40 грн за дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 5 травня, зміцнився на 4 копійки – до 37,81 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні послабився на 5 копійок - до 41,75 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,40 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

Що зараз відбувається з курсом

Вчора, 4 травня, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва зміцнився на 2 копійки – до 37,85 грн/дол. Курс гривні до євро вчора складав 41,70 грн/євро.

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За прогнозом директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, до кінця поточного тижня, 7 травня, курс долара в Україні коливатиметься у межах коридору 37,4 - 38,1 гривні за долар. Експерт впевнена у подальшому зміцненні гривні на готівковому ринку. За її прогнозом, попит населення на готівкову валюту буде посилюватися. Однак, якщо і виникне тимчасовий дефіцит банкнот іноземної валюти, то він буде нетривалим, вважає експерт.

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