Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,31 грн, євро – 41,32 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 15 лютого, залишився на попередньому рівні – 38,40 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 4 копійки і становить 41,56 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,80 грн, євро – за курсом 40,56 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінювався і складає 38,31 грн. Курс євро при оплаті карткою знизився на 17 копійок – до 41,32 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

За підсумками 2023 року пункти обміну валют забезпечили надходження 384,7 мільйона гривень податків до бюджетів різних рівнів. Станом на 1 лютого 2024 року в Реєстрі пунктів обміну валют значився 3851 обмінник, або на 84 обмінники більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 15 лютого, знизився на 2 копійки – до 38,45 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 12 копійок і складає 41,53 грн за євро.

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