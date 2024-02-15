Продати долар можна в середньому за курсом 38,00 грн, євро – 40,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 15 лютого, знизився на 2 копійки - до 38,45 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 12 копійок і складає 41,53 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,80 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 11 копійок – до 38,30 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,17 грн). А готівковий євро в обмінниках сьогодні подешевшав одразу на 15 копійок – до 41,50 грн/євро (курс продажу – 41,25 грн/євро).

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Національний банк України встановив на четвер, 15 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,17 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 4 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 40,87 грн/євро, тобто гривня змінилася на 25 копійок порівняно з учорашнім курсом.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, у більшості кас банків курс долара найближчими днями перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,35 до 38,35 грн/дол., а в обмінниках фінансових компаній - в межах від 37,60 до 38,30 грн/дол.

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