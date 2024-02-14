Усі зареєстровані обмінники належать 55 юридичним особам.

За підсумками 2023 року пункти обміну валют забезпечили надходження 384,7 мільйона гривень податків до бюджетів різних рівнів. Про це в Telegram повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, станом на 1 лютого 2024 року в Реєстрі пунктів обміну валют значився 3851 обмінник, або на 84 обмінники більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Народний депутат додав, що всі зареєстровані обмінники належать 55 юридичним особам.

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Водночас за січень 2024 року вони сплатили податків на суму 64,2 мільйона гривень.

Обмін валю в Україні

Варто нагадати, що у листопаді 2022 року, вже під час повномасштабної війни, Верховна Рада ухвалила закон, який впроваджує обов'язкову сплату авансового внеску з податку на прибуток за кожен обмінний пункт валют. Відповідні зміни набули чинності з 1 січня 2023 року.

Так, кожен обмінний пункт повинен сплатити авансовий внесок у розмірі трьох мінімальних зарплат за кожен пункт обміну в населеному пункті, чисельність якого перевищує 50 тис. жителів; у розмірі однієї мінімальної зарплати – в населеному пункті, чисельність якого менше ніж 50 тис. жителів.

Станом на 14 лютого середній курс долара у валютних обмінниках Києва подорожчав на 19 копійок – до 38,32 грн/долар (продати долар можна за 38,20 грн). Курс євро в обмінниках подорожчав на 9 копійок – до 41,59 грн/євро (курс продажу – 41,40 грн/євро).

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