Курс євро сьогодні становить 42,90 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 40,30 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також не змінився і складає 42,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн/дол., євро – 41,90 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,98 грн.

Курс валют в Україні - що відомо

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня минулого року Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Варто зазначити, що курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 15 січня, ослабнув на 1 копійку – до 40,65 грн/дол, а от курс гривні до євро не змінився та складає 43,10 грн/євро.

На думку фінансового аналітика Олексія Козирєва, курс долара у січні залишиться в межах від 39,20 гривень до 41,50 гривень, а курс євро - від 41,20 до 43,30 гривень.

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