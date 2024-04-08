Продати долар можна в середньому за курсом 38,80 грн, євро – 42,13 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 8 квітня, знизився на 10 копійок – до 39,30 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,80 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився також на 10 копійок і складає 42,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,13 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 11 копійок – до 39,24 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,11 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 14 копійок і складає 42,81 грн/євро (курс продажу – 42,60 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 8 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,84 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 18 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,09 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 26 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що протягом 8-14 квітня ситуація на валютному ринку не здатна здивувати: будь-які зміни не будуть загрозливими й не виходитимуть за межі валютних коридорів.

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