Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,09 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 8 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,84 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 18 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,09 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 26 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,81/38,83 грн/дол., євро – 42,00/42,02 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 9 копійок - до 39,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,27 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 42,95 грн/євро (курс продажу - 42,75 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 5 квітня, знизився на 10 копійок і становить 39,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: