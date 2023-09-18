Продати долар можна в середньому за курсом 37,80 грн, євро – 40,50 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 18 вересня, послабшав на 5 копійок – до 38,40 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і складає 41,30 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,80 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,50 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" 15 вересня залишився на рівні попереднього показника – 38,00 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові тоді також не змінився і становив 41,10 грн за євро.

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За словами аналітика Олексія Козирєва, "страхи" певної частини громадян з приводу можливого швидкого відпускання курсу зберігаються і цими днями, що підтримує тенденцію останніх днів, коли, у цілому, населення купує готівкової та безготівкової валюти більше, ніж здає.

Козирєв зазначив, що на особливі "сюрпризи" від обмінників чекати не варто: як тільки власники обмінників будуть бачити, що "тяги" немає, вони будуть коригувати курс продажу або купівлі валюти у своїх мережах пунктів обміну для стимулювання зростання обсягу операцій і заробляти таким чином саме за рахунок обороту.

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