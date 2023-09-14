Курс гривні у бюджеті є розрахунковим параметром, який може не співпадати з реальним курсом.

Курс гривні до долара, який щороку закладається у проект державного бюджету на наступний рік, не є прогнозом чи метою для Національного банку.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу. "Скажу те, що чи не щороку повторює Національний банк, коли відбувається бюджетний процес. Курс, який було закладено в держбюджет, не є ні прогнозом, ні метою для НБУ. Це певний розрахунковий параметр, який закладається і, як правило, як ми це бачимо ретроспективно, він може бути змінений", - сказав Пишний.

За його словами, динаміка валютного курсу традиційно залежить від багатьох факторів, і наразі спостерігається неспівпадіння фактичних показників з розрахунковими (у держбюджеті на 2023 рік закладено курс 42,2 грн/дол., офіційний курс зараз становить 36,57 грн/дол.)

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"Так сталося, що саме наша ефективна взаємодія і робота дозволили забезпечити достатній для України рівень міжнародного фінансування, так і показники золотовалютних резервів… І повернули довіру до української національної валюти. В серпні рівень доларизації економіки знизився на 2%", - зазначив голова Нацбанку.

Прогноз валютного курсу

Міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації повідомив, що Міністерство економіки прогнозує на наступний рік курс у 41,4 грн/дол., що буде закладено у проект державного бюджету-2024.

Бізнес в Україні також очікує на курс у 41 грн/дол.: керівники компаній закладають вартість валюти на наступний рік в середньому саме на такому рівні.

За оновленим макроекономічним прогнозом компанії Dragon Capital, до кінця 2023 року офіційний курс гривні очікується на рівні 36,6-37,5 грн/дол., а до кінця 2024 року буде помірно послаблюватися до 41 грн/дол.

Темпи зростання резервів НБУ суттєво уповільняться через заплановане сповільнення обсягів міжнародної допомоги і зростання попиту на валюту, зазначили аналітики.

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