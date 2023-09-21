Продати долар можна в середньому за курсом 37,90 грн, євро – 40,70 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 21 вересня, зміцнився на 11 копійок – до 38,54 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і складає 41,50 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,90 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,70 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 20 вересня, подорожчав на 5 копійок – до 38,30 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові тоді подорожчав на 40 копійок і становив 41,50 грн за євро.

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За словами економіста Володимира Дубровського, поступово офіційний курс гривні "відпускатимуть", та при цьому у НБУ є достатньо інструментів, аби не допустити сильних змін, і ситуація нормалізується.

Експерт зазначив, що курс долара в обмінниках не демонструватиме сильних коливань. За його словами, інфляція національної валюти сповільнюється, проте Нацбанк вважає, що потенціал цього уповільнення вже вичерпується. Зараз гривня входить у нормальні межі, і причин для прискорення або різкого уповільнення немає, впевнений Дубровський.

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