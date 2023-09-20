Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 20 вересня, подорожчав на 5 копійок – до 38,30 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 40 копійок і становить 41,50 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,70 грн, євро - за курсом 40,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 16 копійок – до 40,65 грн.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 20 вересня, послабшав на 15 копійок – до 38,65 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні послабшав на 10 копійок і складає 41,50 грн за євро.

За даними аналітиків інвестиційної групи ICU, причиною збільшеного попиту на валюту, що спостерігається останнім часом, стало очікування переходу до більш гнучкого курсоутворення. Серед активних покупців валюти могли бути аграрії, які завершують цьогорічний сезону та, вочевидь, прагнуть заздалегідь сформувати запас коштів у валюті для фінансування весняно-польових робіт, поки НБУ не перейшов до гнучкого курсоутворення, а гривня не послабшала ще більше.

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