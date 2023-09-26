Продати долар можна в середньому за курсом 37,70 грн, євро – 40,50 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 26 вересня, послабшав на 5 копійок – до 38,35 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і складає 41,20 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,70 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,50 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 25 вересня, подешевшав на 10 копійок – до 37,90 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові тоді ж не змінювався і становив 41,15 грн за євро.

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За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, у жовтні на готівковий валютний ринок впливатимуть різні чинники, проте за всіма ознаками курсовий коридор буде в звичних для останнього часу межах.

Експерт припускає, що курс коливатиметься в рамках 37,5-40 грн/дол. та 40-43 грн/євро. Водночас різниця між курсом покупки та продажу складе до 0,3-0,4 грн, а щоденні коливання не перевищать 0,3-0,5 грн.

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