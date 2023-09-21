Банкір прогнозує коридор курсових коливань на рівні 38,70-39,00 грн/дол та 41,7-42 грн/євро.

Наступного тижня, з 25 вересня по 1 жовтня, на готівковому валютному ринку очікується досить стабільна та прогнозована ситуація.

Як розповів у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, після рішення НБУ щодо збільшення ліміту продажу банками готівкової валюти був поновлений баланс між попитом та пропозицією, що відразу позначилося на готівковому курсі валют - фактично, він повернувся до "економічних", а не спекулятивних меж.

"Крім того, 15 вересня НБУ розширив можливості банків та небанківських установ здійснювати продаж готівкової валюти (НБУ продовжує реалізовувати стратегію валютної лібералізації). Розуміємо, що такий крок регулятора може значно збільшити пропозицію готівкової валюти на ринку, що без сумніву вплине на готівковий курс", - сказав Лєсовий.

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Також, за його словами, ринок очікуватиме подальших кроків з лібералізації, що стосуватимуться міжбанку - а саме вільного курсоутворення на міжбанківському валютному ринку.

"Саме тому ми припускаємо, що наступного тижня ситуація на готівковому ринку буде дзеркальною до попереднього тижня: коридор коливань буде на рівні 38,70-39,00 грн/$ та 41,7-42 грн/€. Щодо спреду та поточних коливань, то, як і тижнем раніше, вони будуть цілком адекватними та очікуваними: так, різниця між курсом продажу та покупки не перевищить 0,3 грн (тут ми не враховуємо можливі поточні зміни спреду на "чорному" ринку), а щоденні коливання будуть в кордонах 0,3-0,5 грн", - зазначив банкір.

За всіма ознаками, прогнозує Лєсовий, наступний тиждень на готівковому ринку буде досить рівним і певною мірою оптимістичним, без особливих неочікуваних подій. Достатній оптимізм - це реакція ринку на 2 важливих фактори: повернення до більш-менш системної міжнародної фінансової допомоги країні та створення воєнно-політичних умов для здійснення експорту агропродукції без участі країни-агресора (ЗСУ, ГУР, СБУ спільними зусиллями фактично "притисли" флот країни-агресора до берегів, створивши умови для безпечного проходження вантажів зі збіжжям).

"Звісно, ринок очікуватиме подальші кроки НБУ, спрямовані на лібералізацію ринку, зокрема повернення "вільного" курсу. Однак це станеться тоді, коли будуть створені належні об’єктивні умови, що не зашкодять загальній ситуації та не спричинять руйнації вже досягнутої стабільності", - наголосив експерт.

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 21 вересня, зміцнився на 11 копійок – до 38,54 грн за долар. Щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і складає 41,50 грн за євро.

У "ПриватБанку" курс готівкового долара до гривні сьогодні, 21 вересня, подешевшав на 20 копійок – до 38,10 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 35 копійок та становить 41,15 грн за євро.

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