Продати долар можна в середньому за курсом 38,10 грн, євро – 41,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 11 березня, зріс на 5 копійок – до 38,55 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс також на 5 копійок і складає 42,10 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,60 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок – до 38,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 42,20 грн/євро (курс продажу – 42,05 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 11 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,14 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,70 грн/євро, тобто гривня послабилася на 21 копійку, порівняно з курсом п’ятниці.

Як прогнозував аналітик Олексій Козирєв, курс долара в Україні цими вихідними, 9 і 10 березня, у більшості обмінників фінкомпаній мав перебувати в межах коридору: приймання від 37,90 до 38,30 грн/дол. і продаж від 38,40 до 38,70 грн/дол.

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