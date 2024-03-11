Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,46 грн, євро – 42,19 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 8 березня, зріс на 10 копійок і становить 38,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 42,15 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,95 грн, євро - за курсом 41,15 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,46 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний – 42,19 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Аналітик Олексій Козирєв зазначав, що на готівковому ринку ще відчуватиметься "ефект 8 березня", що дасть змогу деяким фінансистам намагатися занижувати курси приймання валюти у населення, залишаючи курс продажу при цьому на середньоринковому рівні.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня, з 11 по 15 березня, цілком можливі почергові періоди зростання і зменшення валютних курсів, однак такі зміни навряд чи когось здивують, адже вони будуть очікуваними та незначними.

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