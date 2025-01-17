Продати долар можна в середньому за курсом 42,05 грн, євро - 43,35 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 17 січня, знизився на 17 копійок і в середньому становить 42,68 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 44,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,35 грн за євро.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 42,65 грн/дол., а продати долар можна за 42,55 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,05 грн/євро, курс продажу - 43,80 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 17 січня, складає 101 691,30 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 277 871,09 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 17 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,17 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 10 копійок. Офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,32 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що основні коливання офіційного курсу відбуватимуться в проміжку 42-42,5 грн/дол. і за підсумками тижня мало чим відрізнятимуться від першої половини місяця.

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