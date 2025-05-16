Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, євро – 46,95 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 16 травня, подешевшав на 5 копійок і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку знизився на 10 копійок і складає 46,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 45,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю залишився незмінним і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 16 травня, знизився до 46,95 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 16 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,47 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції: офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 46,38 грн за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 16 травня, подешевшав на 6 копійок і в середньому становить 41,74 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,15 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 18 копійок і складає 46,80 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,18 гривень за євро.

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