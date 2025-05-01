Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,08 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 2 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 47,08 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,62/41,65 грн/дол., а євро - 47,13/47,15 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 1 травня, подешевшав на 5 копійок і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився також на 5 копійок – до 47,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 46,65 гривень за одиницю іноземної валюти.

В період з 5 по 11 травня на валютному ринку зберігатиметься відносний спокій, коридор офіційного курсу перебуватиме на звичних показниках - 41,2-41,6 грн/дол., розповів у коментарі УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Крім цього, попит на валюту може знизитися через настання сезону здійснення податкових платежів.

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