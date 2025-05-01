Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, євро – 47,62 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 1 травня, подешевшав на 5 копійок і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився також на 5 копійок – до 47,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 46,65 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 1 травня, подешевшав на 23 копійки і становить 47,62 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 1 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,47 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,17 грн за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,55 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,45 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,55 грн/євро, а курс продажу - 47,27 грн/євро.

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