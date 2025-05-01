Попит на валюту може знизитися через настання сезону здійснення податкових платежів.

В період з 5 по 11 травня на валютному ринку зберігатиметься відносний спокій, коридор офіційного курсу перебуватиме на звичних показниках - 41,2-41,6 грн/дол.

Як розповів у коментарі УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, крім цього, попит на валюту може знизитися через настання сезону здійснення податкових платежів:

"Як і раніше, поточні коливання будуть мінімальними, хоч періоди зростання змінюватимуться періодами зниження курсів і навпаки. А різниця між безготівковим і готівковим курсами буде майже непомітною. Курс долара, як базової іноземної валюти для України, залишатиметься на прогнозованих показниках".

За його словами, разом з тим вартість євро, як і раніше, залежатиме від світової кон’юнктури та торгів у парі долар/євро. "Ми припускаємо, що істотних змін у вартості цих валют не станеться: 1 євро може коштувати до 1,15 долара. Тобто в гривневому еквіваленті різниця між курсами цих валют буде в межах 5,5-6 грн. Також ми припускаємо, що ажіотажу щодо євро в Україні не спостерігатиметься. Основна увага буде прикута саме до курсу долара", - вважає Лєсовий.

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Банкір зазначив, що наразі важко прогнозувати вплив непрямих чинників на валютний ринок, таких, як, приміром, геополітичний тиск на Україну в питанні завершення війни, дії ворога на полі бою або наслідки щоденних дронових та ракетних атак. Разом з тим Нацбанк має вдосталь ефективних засобів, щоб зберегти архітектуру валютного ринку, витримавши нові потенційні випробування.

Основні показники валютного ринку з 5 по 11 травня, за прогнозом експерта, будуть наступними:

коридори валютних змін: 41,2-41,6 грн/дол. та 45-48 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,6 грн/дол. та 45-48 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

"Початок травня буде досить оптимістичним: курсові коливання не вирізнятимуться новизною, а попит може бути суттєво меншим, що дасть змогу Нацбанку дещо послабити свій вплив на ринок. Наразі відсутні потенційні загрози, які б могли радикально змінити ситуацію на ринку", - резюмував Лєсовий.

Курс валют: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в українських валютних обмінниках середня вартість долара вранці становила 41,55 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 41,45 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складав 47,55 грн/євро, а курс продажу - 47,27 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок і становив 41,70 гривні за долар, курс євро також знизився до 47,65 гривні за євро.

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