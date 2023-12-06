Коливання валютного курсу в обидва боки є цілком нормальним явищем, наголосив Фурман.

Ситуація на валютному ринку є стабільною та контрольованою, перехід до режиму керованої гнучкості курсу не викликав негативних змін. Про це розповів член Ради Національного банку Василь Фурман на брифінгу.

"Трохи більше, ніж два місяці тому, Національний банк змінив курсову політику, перейшовши від фіксованого курсоутворення до політики керованого плавання. І ми сьогодні можемо спостерігати, що ринок пристосувався до нового режиму керованої гнучкості курсу", - сказав Фурман.

Член Ради НБУ зазначив, що у листопаді відбулося навіть певне поліпшення ситуації на валютному ринку, порівняно з вереснем, тобто до моменту зміни курсового режиму.

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"Якщо ми подивимося на ті обсяги угод, які відбуваються на ринку, то ми побачимо, що обсяг угод між банками без участі НБУ збільшився майже утричі, порівняно з вереснем – до майже 90 млн доларів на день. Середньоденний чистий продаж валюти НБУ на день зменшився до 111 млн доларів, порівняно зі 128 млн доларів у вересні", - сказав він.

Також Фурман наголосив, що офіційний курс коливається в обидва боки, реагуючи на зміни на валютному ринку, що є нормальною ситуацією. За його словами, гривня навіть зміцнилася на майже 1% з початку листопада, а різниця між офіційним та готівковим курсом наблизилася до 3%.

"Це дуже гарний показник. Тому загалом на валютному ринку ситуація є стабільною та контрольованою", - резюмував член Ради НБУ.

Курс валют в Україні

З початку повномасштабної війни в Україні діяв режиму фіксованого курсу. З 3 жовтня 2023 року Національний банк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу, за якого офіційний курс визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ.

З 1 грудня Національний банк вчергове пом'якшив низку валютних обмежень, скасувавши усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

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