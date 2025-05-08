Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,89 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 9 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/дол., тобто гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 46,89 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,53/41,56 грн/дол., а євро - 46,92/47,94 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 8 травня, не змінився і становить 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також залишився на попередньому рівні – 47,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 46,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Україна починає розглядати можливість відмовитися від долара США та, ймовірно, тісніше прив'язати свою валюту до євро через розкол світової торгівлі та зростаючих зв'язків з країнами Європи, розповів голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю Reuters.

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