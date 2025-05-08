Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, євро – 47,39 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 8 травня, не змінився і становить 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також залишився на попередньому рівні – 47,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 46,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився незмінним і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 8 травня, також не змінився і становить 47,39 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 8 травня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабилася: офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,07 грн за один євро, тобто гривня втратила 11 копійок.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,05 до 42,00 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,10 до 41,90 грн/дол.

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