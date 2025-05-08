За словами Андрія Пишного, такий перехід вимагає якісної підготовки.

Україна починає розглядати можливість відмовитися від долара США та, ймовірно, тісніше прив'язати свою валюту до євро через розкол світової торгівлі та зростаючих зв'язків з країнами Європи. Про це в інтерв'ю Reuters заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

За його словами, потенційний вступ до ЄС, "посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі" є причинами для того, аби Національний банк розглянув питання про те, чи повинен євро бути базовою валютою для української гривні замість долара.

"Ця робота складна і вимагає якісної, різнобічної підготовки", - підкреслив Пишний.

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Він додав, що операції з доларом США досі продовжують домінувати на всіх сегментах валютного ринку, однак частка операцій, деномінованих в євро, зростає в більшості сегментів, проте "поки що помірно".

Американський долар - яка зараз ситуація з валютою

У Reuters нагадали, що долар домінує в міжнародній торгівлі, а також на нього припадає більшість світових резервів. Зокрема найбільші економіки, серед яких Саудівська Аравія та Гонконг, прив'язують свої валюти до долара.

Водночас за президентства Дональда Трампа США почали торговельну війну, запровадивши, ймовірно, найвищі тарифи за останнє століття, через що деякі експерти поставили під сумнів майбутню роль долара як світової резервної валюти.

Також у виданні підкреслили, що з моменту повернення Трампа у Білий дім курс долара знизився більш ніж на 9% проти основних валют, адже інвестори відмовляються володіти американськими активами.

Курс долара в Україні

Як писав УНІАН, раніше з'явився прогноз, яким буде курс долара в Україні найближчими днями. За словами аналітика Олексія Козирєва, курс долара перебуватиме в межах коридору від 41,05 до 42,00 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,10 до 41,90 грн/дол.

Також стало відомо, що у "ПриватБанку" подешевшав долар. Станом на 7 травня курс долара до гривні подешевшав на 10 копійок і становив 41,65 гривні за долар.

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