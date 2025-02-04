Продати долар можна в середньому за курсом 41,55 грн, євро – 42,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 4 лютого, зріс на 5 копійок і в середньому становить 42,15 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,55 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 18 копійок і складає 43,50 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,80 грн за євро.

Який курс долара в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 41,88 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,85 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,50 грн/євро, курс продажу - 43,25 грн/євро.

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Курс біткоїна в гривнях

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 4 лютого, складає 98 532 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 093 260 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 4 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,79 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 42,86 грн за один євро, тобто гривня зросла на 46 копійок.

Аналітики вважають, що євро досягне паритету з доларом цього року. Видання Bloomberg пише, що євро потягнуло донизу через спекуляції про те, що США обмежать торгівлю з експортно-орієнтованими економіками регіону, що змусить Європейський центральний банк активніше знижувати процентні ставки.

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