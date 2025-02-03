Чому євро наближається до паритету з доларом: Bloomberg назвало головні причини

З моменту появи євро 1999 року валюта лише кілька разів торгувалася на рівних з доларом США.

Аналітики вважають, що євро досягне паритету з доларом цього року. Ця ситуація має низку як позитивних, так і негативних факторів для економіки єврозони.

Видання Bloomberg пише, що євро потягнуло донизу через спекуляції про те, що США обмежать торгівлю з експортно-орієнтованими економіками регіону, що змусить Європейський центральний банк активніше знижувати процентні ставки.

США - великий покупець експортних товарів єврозони, від автомобілів до хімікатів і розкішних сумок, і підвищення тарифів негативно позначиться на і без того слабкій економіці.

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Зростання в єврозоні було анемічним, а процентні ставки там нижчі, ніж в інших розвинених країнах. Крім того, тривала політична невизначеність у Франції та Німеччині підвищила ризики інвестування в ці країни і ускладнила для їхніх урядів завдання щодо усунення структурних проблем, що стримують зростання.

Слабкість євро також пов'язана із загальним зміцненням долара США. Попит на активи, які оцінюються в американській валюті, зростає на тлі очікувань того, що політика нової адміністрації сприятиме економічному зростанню і зростанню корпоративних прибутків у США. Відносна перевага американських активів - це тенденція, яка чинить тиск на більшість основних валют.

Економісти кількох інвестиційних банків прогнозують, що в першому кварталі 2025 року євро впаде до паритету з доларом, але деякі експерти вважають, що найближчими місяцями валюта знову почне зростати.

На думку експертів Bloomberg Intelligence, цього року валютна пара досягне паритету, але виокремлює чотири ключові тригери, що можуть змінити траєкторію: припинення вогню в Україні, перехід до збільшення державних видатків у Німеччині, поліпшення економічних даних у Китаї та спад в економічному циклі США.

Досягнення паритету має психологічне значення для інвесторів і політиків і може викликати період волатильності для євро. Падіння до паритету може підбадьорити політиків-популістів, які виступають проти єдиної валюти. У Німеччині права партія AfD вже планує передвиборчу кампанію, виступаючи за вихід країни з ЄС і євро.

Ослаблення валюти як засіб стимулювання економічного зростання, оскільки це робить експорт більш конкурентоспроможним - хоча цей ефект може бути знижений, якщо США введуть мита на ці товари. Ослаблення євро також призведе до подорожчання імпорту сировини і може призвести до зростання цін.

Член виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель попередила, що "істотне ослаблення" курсу євро вплине на інфляцію. Для споживачів ослаблення євро робить дорожчою оплату імпортних товарів і відпочинку за межами єврозони, але туристичний сектор Європи може виграти від припливу туристів зі США.

Мита Трампа проти ЄС - головні новини

31 січня новий американський президент Дональд Трамп заявив, що "абсолютно точно" введе тарифи проти Європейського Союзу.

У Європейському Союзі обіцяють "рішучу реакцію" в разі введення мит з боку США.

Варто зазначити, що Трамп уже запровадив мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю.

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