Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,86 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 4 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,79 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, значно посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 42,86 грн за один євро, тобто гривня зросла на 46 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,77/41,80 грн/дол., євро – 42,91/42,93 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 3 лютого знизився на 5 копійок і становить 41,95 грн за долар. Курс євро, в свою чергу, подешевшав на 15 копійок і складає 43,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 грн, а євро – за курсом 42,95 грн за одиницю іноземної валюти.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні знизився до 41,90 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,86 грн. Курс готівкового євро склав 43,85 грн/євро, а курс продажу - 43,15 грн/євро.

Начальник департаменту казначейства "глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку перебуватиме в стані "ремісії".

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