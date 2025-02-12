Продати долар можна в середньому за курсом 41,45 грн, а євро – 42,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 12 лютого, зріс на 10 копійок і в середньому становить 42,03 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс також на 10 копійок і складає 43,55 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,90 грн за євро.

Курс долара в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці зросла до 41,80 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,80 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,56 грн/євро, курс продажу - 43,35 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 12 лютого, складає 96 075 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 005 840 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 12 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,67 грн/дол., тобто гривня послабилася на 8 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,01 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 11 копійок.

З кінця січня на міжбанківському ринку спостерігалося зміцнення гривні проти долара. Юрій Крохмаль, керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард", пояснив, що це пов'язано із сезонними факторами: традиційно в цей період попит на валюту знижується, бо імпортери закінчують розрахунки за період передноворічних продажів і в той же час до активної роботи повертаються аграрії після новорічних "канікул".

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