Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 45,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 16 вересня, зріс на 5 копійок – до 41,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 20 копійок і складає 46,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,50 грн за євро.

Який курс сьогодні в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 13 копійок і складає 41,58 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,50 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 26 копійок і складає 46,22 грн/євро (курс продажу – 46,05 грн/євро).

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НБУ встановив на 16 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,80 грн/євро, тобто гривня послабилася на 34 копійки.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня коридори валютних змін на ринку становитимуть 41-41,6 грн/дол. та 44-46 грн/євро на міжбанку, 41,2-41,8 грн/дол. та 44-46,5 грн/євро на готівковому ринку. При цьому тижневі курсові відхилення очікуються в межах 2% від початкового понеділкового курсу.

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