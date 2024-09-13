Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,80 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 16 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,80 грн/євро, тобто гривня послабилася на 34 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,31/41,34 грн/дол., євро – 45,80/45,81 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 13 вересня, не змінився і складає 41,45 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 45,90 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 гривні, євро – за курсом 44,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 41,45 гривні за долар в середньому, а продати долар можна за 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 6 копійок і складає 45,96 гривні за євро, а курс продажу – 45,79 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: