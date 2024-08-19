Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, євро – 45,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 19 серпня, зріс на 5 копійок - до 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подорожчав на 9 копійок і складає 45,69 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,10 грн за євро.

Який курс сьогодні в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 7 копійок і складає 41,42 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,35 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 23 копійки і складає 45,65 грн/євро (курс продажу – 45,45 грн/євро).

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Національним банком України було встановлено на 19 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Аналітик Олексій Козирєв спрогнозував, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня, з 19 до 23 серпня, у більшості банків перебуватиме в межах від 40,60 до 41,75 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,95 до 41,70 грн/дол.

На думку начальника департамента казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, з другої половини серпня поволі стане помітним "курсовий рух" вгору, хоча це не станеться раптово.

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