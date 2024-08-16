Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,30 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 19 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

При цьому щодо євро національна валюта зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 45,30 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,27/41,29 грн/дол., євро – 45,36/45,37 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 16 серпня, знизився на 10 копійок – до 41,45 грн за долар в середньому. Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, євро – 45,00 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 16 серпня, знизився на 5 копійок – до 41,35 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,32 грн, євро – 45,45 грн.

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