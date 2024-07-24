Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 45,46 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 24 липня, знизився на 5 копійок і складає 41,70 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 45,65 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 грн, євро – за курсом 44,65 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" знизився на 17 копійок і складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав до 45,46 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар знизився на 17 копійок і складає 41,67 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,56 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 23 копійки і складає 45,46 грн/євро (курс продажу – 45,24 грн/євро).

Національний банк України встановив на середу, 24 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,77 грн/євро, тобто гривня зросла на 23 копійки.

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