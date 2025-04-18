Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,03 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 21 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 47,03 грн за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,34/41,38 грн/дол., а євро – 47,00/47,03 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,03 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,05 грн/євро, а курс продажу - 46,80 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 18 квітня, складає 84 702 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 3 497 410 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 18 квітня, зріс на 10 копійок і становить 41,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 15 копійок – до 47,35 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 гривні, а євро - за курсом 46,35 гривень за одиницю іноземної валюти.

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