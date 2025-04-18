Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, євро – 47,39 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 18 квітня, зріс на 10 копійок і становить 41,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 15 копійок – до 47,35 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 гривні, а євро - за курсом 46,35 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю подорожчав на 18 копійок і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 18 квітня, залишився незмінним і становить 47,39 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 18 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 грн/дол., тобто гривня послабилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції: офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 47,00 грн за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 18 квітня, зріс на 15 копійок і в середньому становить 41,65 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,00 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 17 копійок і складає 47,40 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,55 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: