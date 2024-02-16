Курс гривні до євро встановлено на рівні 40,89 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 19 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,97 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 40,89 грн/євро, тобто гривня послабилася на 12 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,03/38,05 грн/дол., євро – 40,89/40,89 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 16 лютого, знизився на 17 копійок - до 38,28 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,80 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 13 копійок і складає 41,40 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,70 грн за євро.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що у касах більшості банків курс долара найближчими днями перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,35 до 38,35 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - в межах від 37,60 до 38,30 грн/дол.

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