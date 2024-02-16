Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,17 грн, євро - 41,32 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 16 лютого, подешевшав на 20 копійок – до 38,20 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 16 копійок і становить 41,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,60 грн, євро - за курсом 40,40 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 14 копійок і складає 38,17 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінювався – 41,32 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав одразу на 20 копійок – до 38,10 грн/долар в середньому (продати долар можна за 37,98 грн). А готівковий євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 15 копійок – до 41,35 грн/євро (курс продажу – 41,15 грн/євро).

Національний банк встановив на п’ятницю, 16 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,95 грн/дол., отже, гривня зміцнилася на 23 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 40,77 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок порівняно з учорашнім курсом.

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