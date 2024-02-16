Продати долар можна в середньому за курсом 37,80 грн, євро – 40,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 16 лютого, знизився на 17 копійок - до 38,28 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,80 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 13 копійок і складає 41,40 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,70 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав одразу на 20 копійок – до 38,10 грн/долар в середньому (продати долар можна за 37,98 грн). А готівковий євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 15 копійок – до 41,35 грн/євро (курс продажу – 41,15 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 16 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,95 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 23 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 40,77 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступний тиждень на валютному ринку матиме всі ознаки стабільної динаміки, а коливання курсу на готівковому ринку відбуватимуться в рамках 37,8-39 грн/дол. та 41-43 грн/євро.

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