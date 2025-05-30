Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 47,62 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 30 травня, знизився на 8 копійок і становить 41,72 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 47,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,12 гривні, а євро - за курсом 46,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю не змінився і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 30 травня, також залишився незмінним – 47,62 гривні.

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Нацбанк встановив на п'ятницю офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті НБУ, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Офіційний курс євро 30 травня установлено на рівні 46,80 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 28 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня ситуація на валютному ринку залишиться у травневих трендах: курс долара формуватиметься політикою НБУ та учасників ринку, а курс євро залежатиме від міжнародних обставин.

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