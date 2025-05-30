Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, а євро – 46,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 30 травня, подешевшав на 5 копійок і в середньому становить 41,73 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 47,45 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,70 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,39 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,30 грн/євро, а курс продажу - 47,13 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 30 травня, складає 105 823 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 4 395 300 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 30 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 46,80 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 28 копійок.

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