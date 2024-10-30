Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 44,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 30 жовтня, залишився на попередньому рівні і складає 41,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 45,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,60 грн за євро.

Який курс долара на сьогодні в Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку знизився на 10 копійок і складає 41,55 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,48 грн). Курс готівкового євро в обмінниках подешевшав також на 10 копійок і складає 45,15 грн/євро (курс продажу – 45,00 грн/євро).

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Курс біткоїна до долара

Вартість біткоїна в доларах станом на сьогоднішній ранок складає 72 318,62 дол. У гривні ціна цієї криптовалюти сьогодні становить 2 984 922,80 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 30 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 грн/дол., таким чином, гривня знизилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанка щодо євро встановлений на рівні 44,61 грн/євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук зазначив, що роль ринкових факторів у формуванні курсу гривні до долара і далі буде мінімальною, адже сьогодні єдиний вагомий чинник курсоутворення - це інтервенції НБУ на валютному ринку. За його словами, НБУ може дозволити лише помірне послаблення курсу до кінця року - він буде в діапазоні 42-43 грн/дол.

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