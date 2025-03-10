Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,73 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 11 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,29 грн/дол., тобто гривня послабилася на 8 копійок.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня продовжила падіння. Так, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 44,77 грн за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,32/41,35 грн/дол., а євро – 44,78/44,80 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 10 березня, знизився на 9 копійок і становить 41,40 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 45,00 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,80 гривні, а євро – за курсом 44,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,31 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,22 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,80 грн/євро, а курс продажу - 44,60 грн/євро.

Вас також можуть зацікавити новини: